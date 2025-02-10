Атмосферное давление снизится и придет снег, местами - с дождями.

На этой неделе в Украине сохранится морозная и сухая погода. Однако в конце недели уже ожидаются некоторые изменения: атмосферное давление упадет и в ряде областей начнутся осадки. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, под влиянием устойчивого и малоподвижного антициклона, в ближайшие несколько дней в нашей стране будет преобладать сухая и прохладная погода со слабым ветром и высоким атмосферным давлением.

"Только на выходных за счет активизации южных циклонов над Балканами и Черноморским регионом, погодные условия начнут постепенно меняться - атмосферное давление существенно снизится, а также пройдут осадки преимущественно в виде снега, в южной части местами с дождем", - сообщил Кибальчич.

Видео дня

Погода 10 февраля

В начале недели, по прогнозу синоптика, по всей Украине будет сухо. На дорогах местами гололедица. Скорость ветра 5 - 10 м/с. Температура днем -4...+1 °С.

Погода 11 февраля

Во вторник, по данным Кибальчича, на большей части территории Украины сохранится погода без осадков, лишь в Крыму местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ночью будет -5...-10 °С, на побережье морей и на Закарпатье 0...-5 °С, а днем -3...+2 °С.

Погода 12 февраля

В среду в Украине продолжится период сухой и спокойной погоды. На дорогах местами гололедица. Ветер ослабнет до 3 - 8 м/с. Температура ночью -4...-9 °С, на побережье морей и на Закарпатье -4...+1 °С. Днем столбики термометров покажут -2...+3 °С.

В ближайшие дни на погоду в Украине будет влиять антициклон, то есть ожидается сухая воздушная масса с высоким атмосферным давлением. Солнечных прояснений будет больше. Ночью в большинстве областей будет мороз до -3...-9 градусов, а днем температура будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: