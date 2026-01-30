31 января погода в Украине ухудшится: какие области в опасности (список)

Укргидрометцентр объявил I уровень опасности на завтра.

В ряде областей Украины 31 января ожидается непростая зимняя погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ожидается налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах - гололедица.

I уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях:

Видео дня

Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

Запорожская;

АР Крым;

Кировоградская;

Полтавская;

Днепропетровская;

Харьковская.

В конце января в Украине ожидается осложнение погодных условий, сообщает синоптик Наталья Диденко. В Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму днем температура будет держаться в пределах +1...+5 градусов, однако такое потепление будет сопровождаться дождем, мокрым снегом и сильным ветром, поэтому комфортной эту погоду назвать сложно.

В то же время с севера на территорию страны будет распространяться мощный антициклон, который постепенно вытеснит осадки и вызовет резкое понижение температуры. В большинстве регионов установится морозная погода - днем ожидается -6...-10 градусов, а на севере и западе - до -7...-12.

Синоптик также предупреждает, что 31 января ветер будет порывистым, местами со штормовыми порывами.

Вас также могут заинтересовать новости: