Погода на выходные: в Украине потеплеет и пройдут дожди (карта)
Дожди пройдут почти по всей стране.
На выходных в Украине потеплеет и пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +6°, днем +21°. В воскресенье переменная облачность, +3°...+13°.
В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет до +20° (карта)
Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью +2°, днем +15°. В воскресенье облачно с прояснениями, -1°…+12°.
В Луцке в субботу ночью +3°, днем +18°, без осадков. В воскресенье ночью +1°, днем +13°, переменная облачность.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +6°...+21°. В воскресенье до +13°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +7°, днем +18°. В воскресенье +6°...+19°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье +4°...+14°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +6°, днем +22°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +4°...+15°.
В Симферополе завтра без осадков, +3°...+15°. В воскресенье +5°...+14°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +5°, днем +17°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +14°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +5°, днем +21°. В воскресенье температура до +17°, ливень.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +5°, днем +21°. В воскресенье +5°...+20°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +12°. В воскресенье без осадков, ночью -6°, днем +8°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +1°, днем +18°. В воскресенье небольшая облачность, ночью -6°, днем до +11°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +16°. В воскресенье температура до +12°, переменная облачность.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +16°, в воскресенье солнечно, температура воздуха -5°…+13°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+19°... +11°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+19°... +5°
- Житомир+19°... +9°
- Запорожье+20°... +8°
- Ивано-Франковск+22°... +11°
- Киев+20°... +8°
- Кировоград+21°... +9°
- Луганск+20°... +7°
- Луцк+20°... +8°
- Львов+20°... +9°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+20°... +8°
- Полтава+21°... +7°
- Ровно+20°... +7°
- Симферополь+15°... +3°
- Сумы+19°... +6°
- Тернополь+21°... +10°
- Харьков+19°... +7°
- Херсон+19°... +8°
- Хмельницкий+21°... +12°
- Черкассы+20°... +8°
- Чернигов+20°... +7°
- Черновцы+21°... +10°