Погода на выходные: в Украине потеплеет и пройдут дожди (карта)

Дожди пройдут почти по всей стране.

В Украине на выходных пройдут дожди / Фото УНИАН

На выходных в Украине потеплеет и пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +6°, днем +21°. В воскресенье переменная облачность, +3°...+13°.

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Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью +2°, днем +15°. В воскресенье облачно с прояснениями, -1°…+12°.

В Луцке в субботу ночью +3°, днем +18°, без осадков. В воскресенье ночью +1°, днем +13°, переменная облачность.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +6°...+21°. В воскресенье до +13°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +7°, днем +18°. В воскресенье +6°...+19°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье +4°...+14°, пройдет дождь.

Прогноз на 25 апреля / УНИАН

Прогноз на 26 апреля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +6°, днем +22°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +4°...+15°.

В Симферополе завтра без осадков, +3°...+15°. В воскресенье +5°...+14°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +5°, днем +17°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +14°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +5°, днем +21°. В воскресенье температура до +17°, ливень.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +5°, днем +21°. В воскресенье +5°...+20°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +12°. В воскресенье без осадков, ночью -6°, днем +8°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +1°, днем +18°. В воскресенье небольшая облачность, ночью -6°, днем до +11°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +16°. В воскресенье температура до +12°, переменная облачность.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +16°, в воскресенье солнечно, температура воздуха -5°…+13°.

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