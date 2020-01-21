На западные и северные области Украины сегодня обрушится штормовой ветер
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.
Во вторник, 21 января, в Украине преимущественно без осадков.
Синоптик рассказала, когда Украину засыпет снегом
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 8-10° мороза; днем 0-5° тепла
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Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-10 °
Влажность:54 %
Давление:764 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:24
Закат17:18
Видимость:16 км
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