На западные и северные области Украины сегодня обрушится штормовой ветер

09:33, 21 января 2020
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Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.

Иллюстрация Reuters
Иллюстрация Reuters

Во вторник, 21 января, в Украине преимущественно без осадков.

Синоптик рассказала, когда Украину засыпет снегом

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 8-10° мороза; днем 0-5° тепла

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Теги: #погода#ветер
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