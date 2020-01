Австралию накрыли дожди (видео)

Австралийцы рассчитывают, что дожди помогут потушить лесные пожары.

Местные власти рассчитывают, что они помогут потушить или, как минимум, взять под контроль лесные пожары, жертвами которых стали 28 человек, передает Euronews.

Лесные пожары не утихают в Австралии с сентября. В декабре средняя температура в стрене приближалась к 42 градусам Цельсия. Пожарами уничтожены более 2000 домов и 10 млн гектаров лесов.

Январская гроза очистила воздух от дыма. По прогнозу синоптиков дождливая погода продержится в Новом Южном Уэльсе до конца этой недели.

A great downpour near Cooma on my way to Bega. I truly hope it also made it to the local fire zones, some more of this needed across the very dry country. #coomapic.twitter.com/pw1UvseiIy