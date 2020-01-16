Австралию накрыли дожди (видео)

13:00, 16 января 2020
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Австралийцы рассчитывают, что дожди помогут потушить лесные пожары.

Австралию накрыли дожди / twitter.com/DaleDrinkwater
Австралию накрыли дожди / twitter.com/DaleDrinkwater

На востоке Австралии начались дожди.

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Местные власти рассчитывают, что они помогут потушить или, как минимум, взять под контроль лесные пожары, жертвами которых стали 28 человек, передает Euronews

Лесные пожары не утихают в Австралии с сентября. В декабре средняя температура в стрене приближалась к 42 градусам Цельсия. Пожарами уничтожены более 2000 домов и 10 млн гектаров лесов.

Январская гроза очистила воздух от дыма. По прогнозу синоптиков дождливая погода продержится в Новом Южном Уэльсе до конца этой недели.

Напомним, на юге австралийского штата Новый Южный Уэльс зарегистрировали несколько новых очагов возгорания

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Теги: #погода#дождь#Австралия
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