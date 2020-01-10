На юге Австралии зафиксировали несколько новых очагов возгорания

В ближайшее время синоптики прогнозируют сильный ветер, который позволит огню распространяться с очень большой скоростью.

Пожары в Австралии / REUTERS

На юге австралийского штата Новый Южный Уэльс зарегистрировали несколько новых очагов возгорания.

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Довольно быстро они объединились с пожаром, который охватил свыше полумиллиона лесных гектаров, передает Euronews.

Синоптики прогнозируют в течение 36 часов сильные порывы ветра, которые позволят огню распространяться с очень большой скоростью, быстро меняя направление движения.

Власти почти сразу же выпустили приказ о немедленной эвакуации всех, кто живет в округе. Это касается и соседнего штата Виктория.

Напомним, в результате лесных пожаров в Австралии погибли 27 человек.