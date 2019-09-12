В Южной Дакоте пронесся мощный торнадо (видео)
После торнадо было объявлено предупреждение о проливных дождях.
В городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) пронесся торнадо.
В Бердичевском районе Житомирской области выпал град размером с куриное яйцо (видео)
Больше всего пострадала южная часть города. Повреждены дома, предприятия и больница, из которой пришлось эвакуировать часть пациентов, сообщает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.
После торнадо было объявлено предупреждение о проливных дождях и угрозе внезапных наводнений.
So Sioux Falls got hit with a tornado tonight! Pretty crazy if you ask me. pic.twitter.com/mgNj1VTXqe— ??. ???? (@TheDjentleDan) September 11, 2019
Напомним, 15 июля на французском острове Корсика очевидцы стали свидетелями водяных смерчей.
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