В Южной Дакоте пронесся мощный торнадо (видео)

Больше всего пострадала южная часть города. Повреждены дома, предприятия и больница, из которой пришлось эвакуировать часть пациентов, сообщает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

После торнадо было объявлено предупреждение о проливных дождях и угрозе внезапных наводнений.

So Sioux Falls got hit with a tornado tonight! Pretty crazy if you ask me. pic.twitter.com/mgNj1VTXqe