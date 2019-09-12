В Южной Дакоте пронесся мощный торнадо (видео)

12:56, 12 сентября 2019
31
0

После торнадо было объявлено предупреждение о проливных дождях.

В США пронесся торнадо / twitter.com/abigaildollins
В США пронесся торнадо / twitter.com/abigaildollins

В городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) пронесся торнадо.

В Бердичевском районе Житомирской области выпал град размером с куриное яйцо (видео)

Больше всего пострадала южная часть города. Повреждены дома, предприятия и больница, из которой пришлось эвакуировать часть пациентов, сообщает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

После торнадо было объявлено предупреждение о проливных дождях и угрозе внезапных наводнений.

Напомним, 15 июля на французском острове Корсика очевидцы стали свидетелями водяных смерчей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#США#торнадо
Читайте также
Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, температура до +27° В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, температура до +27°
В Киеве завтра температура до +27°, без осадков В Киеве завтра температура до +27°, без осадков
Зима в сентябре: в российском Норильске выпал снег (видео) Зима в сентябре: в российском Норильске выпал снег (видео)
Из-за тайфуна "Факсай" в Японии без электроэнергии остались 620 тысяч домов Из-за тайфуна "Факсай" в Японии без электроэнергии остались 620 тысяч домов
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 50 человек Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 50 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
69 %
756 мм
5.6 м/с
5 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять