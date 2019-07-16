Корсику атаковали водяные смерчи (видео)
На острове действует предупреждение "оранжевого" уровня
15 июля на французском острове Корсика очевидцы стали свидетелями водяных смерчей.
США после торнадо накрыли наводнения
Сейчас на острове действует предупреждение "оранжевого" уровня о непогоде, передает Stormnews со ссылкой на телеканал LCI.
Ранее на Корсике прошли сильные дожди. В Бастии выпало 120 мм осадков за час, а в департаменте Верхняя Корсика 3 тысячи домов остались без электроснабжения.
Actuellement sur Bastia ??? ! La fin du monde approche visiblement. @FTViaStella@corsenetinfos@Corse_Matin#tornade#trombemarinepic.twitter.com/a24nIXHX5R— SCA la conciergerie (@ConciergerieSca) 15 июля 2019 г.
Напомним, в селе Сюрте под Ужгородом (Закарпатская область) 7 июля пронесся торнадо.
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