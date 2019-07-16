Корсику атаковали водяные смерчи (видео)

На острове действует предупреждение "оранжевого" уровня

Водяной смерч на Корсике / REUTERS

15 июля на французском острове Корсика очевидцы стали свидетелями водяных смерчей.

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Сейчас на острове действует предупреждение "оранжевого" уровня о непогоде, передает Stormnews со ссылкой на телеканал LCI.

Ранее на Корсике прошли сильные дожди. В Бастии выпало 120 мм осадков за час, а в департаменте Верхняя Корсика 3 тысячи домов остались без электроснабжения.

Напомним, в селе Сюрте под Ужгородом (Закарпатская область) 7 июля пронесся торнадо.