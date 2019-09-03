Опасный ураган "Дориан" ослаб до третьей категории (видео)

12:56, 3 сентября 2019
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Сейчас скорость ветра урагана превышает 200 км/ч.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Категория урагана "Дориан", который бушует на Багамских островах, была снижена с четвертой до третьей. 

Ураган "Дориан" бушует на Багамах: погибли пять человек

Ураган привел к гибели по меньшей мере пяти человек, в результате стихийного бедствия разрушены или повреждены не менее 13 тысяч домов, передает Euronews со ссылкой на AFP. 

Национальный центр США по слежению за ураганами полагает, что в настоящий момент "Дориан" может развернуться и двинуться в северном направлении. Сейчас скорость ветра урагана "Дориан" превышает 200 км/ч.

Напомним, из-за приближения мощного урагана "Дориан" в США эвакуируют более миллиона человек.

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Теги: #погода#США#ураган#ураган Дориан
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