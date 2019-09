Опасный ураган "Дориан" ослаб до третьей категории (видео)

Сейчас скорость ветра урагана превышает 200 км/ч.

Ураган привел к гибели по меньшей мере пяти человек, в результате стихийного бедствия разрушены или повреждены не менее 13 тысяч домов, передает Euronews со ссылкой на AFP.

Национальный центр США по слежению за ураганами полагает, что в настоящий момент "Дориан" может развернуться и двинуться в северном направлении. Сейчас скорость ветра урагана "Дориан" превышает 200 км/ч.

Hurricane Update: Iram Lewis,

Member of Parliament,

Central Grand Bahama sent me this video of Freeport International Airport: FPO pic.twitter.com/oDPIJXBnP9