Из-за приближения урагана "Дориан" в США эвакуируют более миллиона человек

15:05, 2 сентября 2019
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Накануне "Дориан" затопил прибрежные районы на островах Абако.

США готовятся к удару урагана "Дориан" REUTERS
США готовятся к удару урагана "Дориан" REUTERS

Из-за приближения мощного урагана "Дориан" в США эвакуируют более миллиона человек.

Тропический шторм "Дориан" усилился до урагана

Днем 2 сентября ураган находился в 60 км к востоку от города Фрипорт на острове Большой Багама и двигался на запад со скоростью 2 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Накануне "Дориан" затопил прибрежные районы на островах Абако. Кроме того, многие здания повреждены сильным ветром, скорость которого достигала 295 км/ч. Определить ущерб на Багамских островах пока не представляется возможным.

Сейчас предупреждение об урагане действует на части Багамских островов и на востоке американского штата Флорида.

В США чрезвычайное положение объявлено в штатах Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина. Из опасных районов будут эвакуированы более миллиона жителей. Во Флориде эвакуируют население 7 округов. В округах Палм-Бич и Мартин распоряжения покинуть свои дома получили 215 тысяч челове. В штате Джорджия эвакуируют 200 тысяч жителей, а в Южной Каролине - 830 тысяч человек.

Напомним, мощный ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова и стремительно приближается к юго-восточному побережью США.

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Теги: #погода#США#ураган#ураган Дориан
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