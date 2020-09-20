Известные порнозвезды в обычной жизни одеваются совсем не так, как они выглядят на экране. Если во время съемок они выглядят достаточно вульгарно и вызывающе, то в повседневности вы никогда не скажете, что эти девушки снимаются в фильмах для взрослых.
Читайте такжеСобака-блогер запускает бренд одежды для людей
Саша Грэй
Саша Грэй - это 32-летняя американская порноактриса, которая в Украине достаточно узнаваема. В жизни она особо не выделяется. Предпочитает носить вещи спокойных оттенков и не пестрить на каждом шагу.
Кэти Морган
Морган - это также американская актриса. На экране и в жизни ее образы достаточно отличаются. На одну из вечеринок она пришла в шелковой комбинации, которая сделала ее образ сексуальным, но в то же время очень нежным. Чем-то она даже напомнила знаменитую Мэрилин Монро.
Дженна Хейз
Эта девушка начала сниматься в порно с 19 лет. Она знает, что у каждой женщины в гардеробе должно быть маленькое черное платье, которое она идеально сочетает с босоножками на каблуке.
Другие новости по теме:
- "Самая красивая нация": украинки похвастались модными "луками"
- "Вышли из моды": какие вещи депутатов Украины надо сжечь (фото)
- "Берем пример": модные тренды, которым следуют гламурные депутаты ВР
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram