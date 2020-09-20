Порнозвезды одеваются совсем не вызывающе.

Известные порнозвезды в обычной жизни одеваются совсем не так, как они выглядят на экране. Если во время съемок они выглядят достаточно вульгарно и вызывающе, то в повседневности вы никогда не скажете, что эти девушки снимаются в фильмах для взрослых.

Читайте такжеСобака-блогер запускает бренд одежды для людей

Саша Грэй

Саша Грэй - это 32-летняя американская порноактриса, которая в Украине достаточно узнаваема. В жизни она особо не выделяется. Предпочитает носить вещи спокойных оттенков и не пестрить на каждом шагу.

Кэти Морган

Морган - это также американская актриса. На экране и в жизни ее образы достаточно отличаются. На одну из вечеринок она пришла в шелковой комбинации, которая сделала ее образ сексуальным, но в то же время очень нежным. Чем-то она даже напомнила знаменитую Мэрилин Монро.

Дженна Хейз

Эта девушка начала сниматься в порно с 19 лет. Она знает, что у каждой женщины в гардеробе должно быть маленькое черное платье, которое она идеально сочетает с босоножками на каблуке.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич