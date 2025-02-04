Из-за выходки на красной дорожке премии в Токио отменили концерты артиста.

Известный американский рэпер Канье Уэст потерял 20 миллионов долларов из-за скандальной выходки на церемонии награждения победителей музыкальной премии "Грэмми". Экс-супруг модели и бизнесвумен Ким Кардашьян появился на красной дорожке премии со своей женой Бьянкой Цензори, которая полностью обнажилась перед фотографами.

Как известно, 2 февраля супруги предстали перед фотограммами на премии без приглашения. Модель сбросила свою шубу и показалась в прозрачном платье, через которое было полностью видно ее обнаженное тело.

Как пишет издание Daily Mail, артист ранее подписал два контракта на масштабные концерты в Токио. Они были запланированы на май 2025 года. Но после появления одиозного исполнителя на "Грэмми" выступления были отменены, а "голое шоу" Бьянки стоило ее мужу 20 миллионов долларов.

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"Канье просто портит все возможности, которые ему предоставляются. Трюк был невероятно жутким и был встречен в Японии с опасениями", - рассказал инсайдер о реакции инвесторов на выходку Уэста.

В Японии не поддерживают сексуализацию женского тела и привлечение внимания к себе с помощью обнажения. В стране набирает обороты движение против сексуального насилия MeToo и происходит "культурное пробуждение в отношении прав женщин". Поступок Веста и Цензори считают там неприемлемым и называют принудительным актом.

"Он совершенно неверно оценил Японию в культурном плане. Инвесторы в Японии крайне расстроены этим... Канье больше не рады. Это станет для него большим ударом, потому что он живет в Японии уже около года, почти постоянно, и я думаю, он не ожидал такой реакции", - добавил инсайдер.

Кроме того, поступком знаменитости возмущены также его американские коллеги и поклонники. Им не понравилось то, что жена исполнителя обнажилась перед рекламными баннерами с призывами о помощи пострадавшим в пожарах в Лос-Анджелесе.

"Это было полным неуважением к "Грэмми". Устраивать выходку на том, что по сути является сбором средств, и в контексте того, что происходит в Лос-Анджелесе, это почти немыслимо глупо, грубо и неправильно. Это неуважение в огромных масштабах, но все, что интересует Канье сейчас, это запуск его криптовалюты, а все остальное, похоже, проходит мимо него", - отмечает источник.

К слову, это уже далеко не первый раз, когда Цензори появляется на публике в открытой одежде, которая почти не скрывает ее тела. Правда, она еще никогда до этого не приходила на светское мероприятие обнаженной полностью. Поговаривали, что именно Канье принуждает жену к этому.

Напомним, ранее Канье Уэста обвинили в сексуальном насилии. Инсайдеры сообщили, что к преступлениям причастна также Цензори. Модель могла присутствовать на вечеринках скандально известного P. Diddy.

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