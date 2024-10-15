Модель могла присутствовать на вечеринках скандально известного P. Diddy.

Скандал с участием известного американского рэпера P. Diddy со временем только набирает обороты и раскрываются новые подробности его преступлений. Знаменитость подозревают в торговле людьми и сексуальном насилии. На днях стало известно, что в его скандальных "белых вечеринках" участвовал Канье Уэст и также совершал подобные преступления, а теперь оказалось, что соучастницей насилия над людьми была и жена рэпера - модель Бьянка Цензори.

Как известно, бывшая помощница рэпера Лорен Пишотта обвинила Уэста в изнасиловании. Она подала на него 88-страничный иск, в котором заявила, что артист сначала "накачал" ее наркотиками, а затем совершил над ней насилие.

Как пишет издание Der Spiegel, к своей первой жалобе Пишотта добавила новые обвинения, в которых фигурирует имя жены знаменитости. Лорен утверждает, что Цензори была организатором секс-вечеринок Канье.

Видео дня

По ее словам, женщина была "координатором оргий" и поддерживала все "извращенные сексуальные фантазии" мужчины. Экс-помощница добавила, что Уэст неоднократно предлагал ей посетить его секс-вечеринки.

Женщина назвала рэпера "хищным, агрессивным, вульгарным, извращенным человеком". Она заявила, что Канье использовал свою популярность и положение для удовлетворения "ненасытной сексуальной жадности". Во время секс-вечеринок он, мол, делал ужасные и садистские вещи.

Сам Уэст и его избранница пока не комментировали обвинения в свою сторону. В то же время P. Diddy уже месяц находится под стражей и отвергает все обвинения. Суд по его преступлениям запланирован на май следующего года.

Напомним, ранее против P. Diddy выдвинули шесть новых обвинений. Самой молодой жертве было всего 16 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: