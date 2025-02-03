Звездные супруги снова удивили публику.

Скандальный американский рэпер Канье Уэст появился на церемонии "Грэмми-2025" со своей женой Бьянка Цензори, которая шокировала публику. Об этом пишет издание Page Six.

Артист в этом году был номинантом премии в категории "Лучшая рэп-песня". Однако победу одержал не он, а рэпер Кендрик Ламар. Но на красной дорожке перед началом мероприятия Канье решил удивить публику. После нескольких традиционных позирований на камеру с любимой, которая была сначала в шубе, жена звезды неожиданно сняла верхнюю одежду. Цензори осталась в прозрачном наряде, под которым не было белья.

По словам инсайдеров, таким образом Уэст хотел воспроизвести обложку альбома под названием "Vultures 1". Там рэпер тоже позирует в черном наряде, а его избранница стоит рядом голая.

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К слову, согласно Уголовному кодексу Калифорнии, публичное обнажение, если оно имеет умышленный характер, считается правонарушением. За первый подобный инцидент может быть штраф или наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев. Получили ли наказание Бьянка и Канье за свою выходку на "Грэмми-2025" - пока неизвестно.

Напомним, ранее поговаривали, что рэпер Канье Уэст может выступить в РФ во время войны.

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