Известный украинский юморист в третий раз стал отцом (фото)

Владимир поддерживал жену в роддоме.

Популярный украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Владимир Черняк в третий раз стал отцом.

Радостной новостью мужчина поделился в своем Instagram. Его жена Юлия родила вчера, 3 марта, девочку.

"3.03.2026. Мой мир и моя Вселенная", - трогательно подписал первые кадры с новорожденной дочерью юморист.

Как назвали девочку - пока неизвестно. К слову, супруги также воспитывают сына и дочь.

Что известно о Владимире Черняке

Юморист родом из Хмельницкой области. В детстве мечтал быть военным, однако впоследствии начал заниматься КВН. Популярность приобрел после участия в шоу "Рассмеши комика" в 2014 году. Тогда Владимиру и его друзьям удалось выиграть 100 тысяч гривень. Затем Черняк начал активно играть в "Лиге Смеха" в команде "Наш формат".

Напомним, ранее стало известно, что актриса Анна Сагайдачная в третий раз стала мамой. Звезда "Крепостной" родила мальчика.

