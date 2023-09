Стива Харвелла не стало в больнице.

Американский музыкант, один из основателей и фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл умер сегодня, 4 сентября, в больнице. Ему было 56 лет.

Как сообщает журнал Rolling Stones, он умер в кругу родных и близких, которые пришли его навестить в хосписе.

Ранее стало известно о том, что у Харвелла неизлечимая болезнь. Из-за алкогольной зависимости у него развилась печеночная недостаточность. Именно она и забрала у него жизнь.

Стоит отметить, что при жизни Стив Харвелл сделал весомый вклад в музыкальную индустрию. Его группа Smash Mouth получила широкую популярность после выхода хита "All Star".

Многие помнят эту песню со словами "Hey now, you’re an all star, get your game on, go play", благодаря первой части мультфильма "Шрек".

Однако, несмотря на популярность, жизнь Харвелла была непростой. В 2001 году он похоронил единственного сына Пресли. Парень боролся с лимфотической лейкемией, но ему не удалось победить болезнь.

Впоследствии Харвелл создал фонд медицинских исследований имени Пресли.

