С 1986 года он работал режиссером в театре "Ленком".

Режиссер и сценарист Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет, сообщает российский DW со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера. В мае сообщалось, что Панфилова госпитализировали с инсультом.

Глеб Панфилов снял десятки документальных и художественных фильмов: "В круге первом", "Васса", "Мать", "Иван Денисович" и другие, а также написал сценарий к лентам "Утомленные солнцем 2" и "Человек, которому везло". С 1986 года он работал режиссером в театре "Ленком".

В 1990 году на Каннском кинофестивале Панфилова наградили специальным призом за выдающиеся художественные достижения за фильм "Мать".

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Смерть представителей искусства - последние случаи

Умер известный украинский актер Юрий Потапенко. Он играл в Молодом театре и отдал сцене 32 года своей жизни. Артисту было 58 лет, новость о его внезапной смерти очень огорчила его коллег. Информацию о смерти артиста также подтвердила известная украинская актриса Тамара Яценко. Она отметила, что у Потапенко остались жена и сын.

Также недавно стало известно о смерти легендарного певца Тото Кутуньо.

Его не стало в возрасте 80 лет. Причина смерти пока неизвестна, однако стоит отметить, что артист много лет боролся с онкологией.

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