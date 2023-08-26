Режиссер и сценарист Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет, сообщает российский DW со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера. В мае сообщалось, что Панфилова госпитализировали с инсультом.
Глеб Панфилов снял десятки документальных и художественных фильмов: "В круге первом", "Васса", "Мать", "Иван Денисович" и другие, а также написал сценарий к лентам "Утомленные солнцем 2" и "Человек, которому везло". С 1986 года он работал режиссером в театре "Ленком".
В 1990 году на Каннском кинофестивале Панфилова наградили специальным призом за выдающиеся художественные достижения за фильм "Мать".
Смерть представителей искусства - последние случаи
Умер известный украинский актер Юрий Потапенко. Он играл в Молодом театре и отдал сцене 32 года своей жизни. Артисту было 58 лет, новость о его внезапной смерти очень огорчила его коллег. Информацию о смерти артиста также подтвердила известная украинская актриса Тамара Яценко. Она отметила, что у Потапенко остались жена и сын.
Также недавно стало известно о смерти легендарного певца Тото Кутуньо.
Его не стало в возрасте 80 лет. Причина смерти пока неизвестна, однако стоит отметить, что артист много лет боролся с онкологией.