Павел Табаков потерял самого родного человека.

Украинский музыкант, победитель второго сезона шоу "Голос країни" Павел Табаков поделился печальным известием - умерла его мама Татьяна Александровна.

На своей странице в Instagram он рассказал, что за несколько дней до смерти женщина находилась в реанимации. Однако врачам не удалось спасти ей жизнь. Она умерла на 69 году.

"Мы боролись за ее жизнь не раз, но на этот раз Господь решил взять ее к себе", - написал Павел.

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Табаков с болью в сердце и душе обратился к своему самому родному человеку:

"Родная моя, я очень хочу и прошу Господа Бога, чтобы тебе было хорошо на небесах. Прости за все, что недосказано. Теперь все мои песни ты будешь слушать где-то там, на облаках… Всегда любил, люблю и буду любить тебя всем сердцем. Ты мой ангел. Твой сын, Павел".

Чем известен Павел Табаков

Павел Табаков - украинский певец, музыкант, композитор, аранжировщик. Победитель пятого сезона телепроекта "Шанс". Полуфиналист второго сезона шоу "Україна має талант". Победитель телепроекта "Голос країни-2" в команде Дианы Арбениной. Участник национального отбора на Евровидение-2011.

Известно, что он женат и имеет дочь Анастасию.

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