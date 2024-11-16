Актриса умерла в 84 года.

Ушла из жизни известная советская и российская актриса Светлана Светличная, которая запомнилась зрителям яркой ролью Анны Сергеевны в фильме "Бриллиантовая рука".

О смерти актрисы сообщила российская писательница Сусанна Альперина. Светличная умерла 16 ноября после длительной борьбы с тяжелой болезнью.

Еще летом 2024 года актрисе диагностировали опухоль головного мозга. Последние годы жизни Светлана провела в больницах. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, развившаяся на фоне онкологического заболевания.

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Кто такая Светлана Светличная?

Светлана Светличная оставила заметный след в истории советского кинематографа. Ее роль соблазнительной Анны Сергеевны в культовой комедии "Бриллиантовая рука" с Юрием Никулиным принесла актрисе всенародную любовь и признание. Фраза "Не виновата я, он сам пришел!", которую произнесла героиня Светличной, стала крылатой.

Светлана снималась во многих известных фильмах, среди которых "Девчата", "Стряпуха", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя".

Напомним, умерла известная российская актриса Анастасия Заворотнюк.

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