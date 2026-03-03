Стала известна официальная причина смерти звезды 'Зачарованных' Эрика Дейна

Актер скончался в конце февраля.

Американский актер и звезда сериалов "Зачарованных" и "Эйфория" Эрик Дэйн ушел из жизни 19 февраля, однако только сейчас стала известна официальная причина смерти.

Как пишет издание People, актер умер от дыхательной недостаточности согласно свидетельству о смерти. Известно, что Эрик страдал боковым амиотрофическим склерозом (БАС), из-за которого, вероятно, произошло осложнение.

К слову, дыхательная недостаточность – это распространенное осложнение БАС, прогрессирующего нейродегенеративного заболевания, которое поражает нервные клетки головного и спинного мозга. Также оно постепенно влияет на контроль мышц и дыхания.

Видео дня

Что известно об Эрике Дэйне

Эрик начал заниматься актерским мастерством еще в школьные годы. В 1993 году он переехал в Лос-Анджелес, где снялся в нескольких сериалах: "Женаты... и с детьми" и "Розанна". Позже участвовал в более известных фильмах, в частности, "Зачарованных", где сыграл Джейсона Дина, и "Эйфория", где Дэйн был Келом Джейкобсоном. А еще актер запомнился киноработами "Марли и я", "День святого Валентина", "Американская резня" и многими другими.

Напомним, ранее актриса Алиса Милано трогательно попрощалась с экранным возлюбленным Эриком Дейном.

Вас также могут заинтересовать новости: