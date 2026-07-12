46-летняя Витвицкая на 30-й неделе беременности рассказала о важном решении

Ведущая ждут первенца.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая ждет первенца, рассказала о своем решении по поводу того, когда намерена идти в декрет.

"30 недель – это тот рубеж, когда врач уже сказала, что официально могу идти в декрет. Но мы с малышом решили, что еще июль поработаем. Итак, еще некоторое время будем видеться с вами в эфире", - отметила 46-летняя ведущая в новом сообщении в своем Instagram.

По ее словам, в последнее время она услышала очень много разных мнений о том, когда лучше идти в декрет.

Видео дня

"Спасибо всем, кто делился своим опытом. И каждая история особенная. Вчера коллега сказала мне: "Дай себе хотя бы несколько недель до родов, чтобы отдохнуть и набраться сил. Потом они очень пригодятся". Если честно, пока я не до конца понимаю, о чем меня все предупреждают. Но точно отдаю себе отчет, что впереди совсем другая жизнь", - с уверенностью добавила телеведущая.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Соломия Витвицкая неожиданно узнала о беременности.

"Подумала, что у меня произошел сбой цикла из-за реакции на наркоз, на стресс. Реально была уверена, что просто организм дал сбой", - рассказывала ведущая.

Вас также могут заинтересовать новости: