Главная "волчица" танцпола: стала известна партнерша Винника в "Танцах со звездами" (фото, видео)

У эффектной танцовщицы уже есть в копилке победа в проекте.

Уже этой осенью начнется новый сезон популярного шоу "Танцы со звездами" на канале 1+1. Первым его участником стал любимец миллионов украинских женщин - певец Олег Винник, что вызвало бурную реакцию и радость среди его поклонников. А теперь артист рассекретил и имя своей партнерши на проекте - он выйдет на паркет вместе с Аленой Шоптенко.

Читайте также"Может, я решил сбросить 15 килограммов": Олег Винник рассказал, почему решил принять участие в "Танцах со звездами"

Об этом сам Винник сообщил на своей странице в Instagram, поделившись яркими совместными кадрами с танцовщицей. На фото певец запечатлен в классическом черном костюме и белой рубашке, а Шоптенко - в пикантном красном платье и серебристом топе.

"Знакомьтесь! Легкая, требовательна, ответственная @alena_shoptenko - моя партнерша на паркете", - написал Олег.

Исполнитель признался, что видит в своей партнерше также и музу.

"Танцевать - для меня одна из самых сложных вещей в жизни. Поэтому, чтобы достичь результатов, нужно много работать и слушать свою партнершу. Аленка прекрасно справляется с ролью тренера. Муза, которая все время вдохновляет идти только вперед. Круто, держа красоту в руках, чувствовать от нее силу и поддержку", - поделился артист.

Выложила один из кадров на своей страничке и Алена.

"Ну что, потанцуем, Олег Винник?" - игриво прокомментировала артистка.

Пользователи сети принялись активно делиться своими впечатлениями от такой новости и танцевальной пары.

А на страничке проекта появилось яркое промо-видео с первыми участниками, в котором Винник и Шоптенко продемонстрировали несколько зажигательных движений.

Отметим, что Алена Шоптенко уже побеждала в Танцах со звездами - это случилось в 2006 году в паре с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

К слову, Олег Винник передал танцевальную эстафету экс-участнице "ВИА Гры" Надежды Мейхер. Та ее приняла и стала второй звездной участницей шоу, а вызов передала еще одной знойной певице из экс-"ВИА Гры" - Санте Димопулос. Ответит ли она, мы узнаем через несколько дней.

Также вскоре раскроются имена ведущих и судей нового четвертого сезона проекта, который стартует осенью. Сейчас уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.

Ранее мы сообщали, что знойная экс-ВИА Гра Надежда Мейхер примет участие в "Танцах со звездами".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram