Неузнаваемый Галкин эмоционально отреагировал на энергетический коллапс в Украине (фото)

Юморист призвал мир думать об украинцах.

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин высказался о попытках Российской Федерации окончательно лишить украинцев света, воды и тепла.

Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию фотографий из социальных сетей, на которых можно увидеть последствия российских террористических обстрелов Украины, в результате которых страна понесла разрушения и получила значительные проблемы с энергетикой во время морозов:

"Украина замерзает. После последних российских обстрелов энергосистема парализована, особенно в Киеве, люди мерзнут в домах, тысячи домов без света и тепла. Не все до конца понимают масштаб техногенной и гуманитарной катастрофы. И у меня складывается впечатление, что мир, в котором стремительно ненормальное стало обыденным, глух и слеп к трагедии, которая происходит сейчас. Украинцам сейчас не до постов в соцсетях, поэтому я скорее разговариваю с теми, кто в тепле, - подумайте о тех, кто замерзает в Украине!".

Как известно, в 2021 году Максим Галкин попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Причиной послужило незаконное пересечение украинской границы во время посещения оккупированного Крыма, а также его участие в концерте "День России" в Ялте.

Уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину комик открыто выступил против войны, осудил действия российских властей и уехал из Российской Федерации.

