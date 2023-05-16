В РФ статус "иноагента" присвоили многим медийным персонам, которые публично высказались против полномасштабного вторжения в Украину.

Российские артисты, получившие статус "иноагента" за антивоенные высказывания, массово решили оспорить это через суд. Так, стало известно, что комики Семен Слепаков и Илья Варламов подали соответствующие иски на рассмотрение Замоскворецкого суда Москвы.

Ранее сообщалось, что певица Земфира и юморист Максим Галкин выступили с аналогичным исковым заявлением. Даты заседаний пока не назначены, а в Минюсте РФ такой ажиотаж на оспаривание тоже пока что не комментировали, сообщают росСМИ.

Отметим, Семена Слепакова объявили "иноагентом" 14 апреля этого года. Представители страны-агрессора заявили, что он якобы "получал поддержку от иностранных источников" и "формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом". Его коллега Илья Варламов попал в список "иноагентов" по той же причине.

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Ранее данный статус был присвоен Максиму Галкину. Муж Аллы Пугачевой еще с самого начала полномасштабной войны использовал свой многомиллионный блог для того, чтобы рассказать российской аудитории правду о зверствах оккупантов. Теперь он РФ не посещает, поскольку там ему может грозить тюрьма.

Ранее УНИАН писал, что на Лию Ахеджакову требуют завести уголовные дела в РФ и признать ее "иноагентом".

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