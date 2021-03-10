Известная певица Селена Гомес завершает свою музыкальную карьеру из-за того, что ее не воспринимают всерьез.
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Об этом сообщает Vogue.
"Сложно продолжать заниматься этим, когда тебя не воспринимают всерьез. Иногда я думаю: а в чем смысл? Почему я продолжаю?" - сказала Селена.
Также она сказала, что лучшей своей композицией считает песню Lose You to Love Me, но она нравится не всем.
"Многим нравится моя музыка, и за это я им благодарна, из-за этого я продолжаю, но, думаю, следующий альбом будет совсем другим", - заявила Гомес.
По ее словам, этот релиз будет последней попыткой что-то изменить.
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