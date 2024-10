Это произошло, когда музыкант находился на прогулке с собакой.

Бывшего гитариста знаменитого британского рок-музыканта Оззи Осборна - Джейка Ли - подстрелили 15 октября. Артист получил многочисленные огнестрельные ранения во время прогулки с собакой в Лас-Вегасе, США.

Как сообщает издание Sky News, стрельба произошла около трех часов ночи. По факту стрельбы полиция начала расследование. Правоохранителям пока не удалось найти и арестовать злоумышленника. После полученных ранений музыканта сразу доставили в больницу.

Представительница Джейка Ли - Аманда Каган - подтвердила, что гитариста подстрелили и добавила, что сейчас мужчина находится в сознании, а врачи дают утешительные прогнозы, что "он полностью выздоровеет". Она добавила, что инцидент действительно произошел, когда артист вышел на улицу, чтобы выгулять собаку.

Видео дня

"Поскольку инцидент находится под следствием полиции, никаких дальнейших комментариев не будет. Ли и его семья благодарны за уважение к их частной жизни", - отметила женщина.

В комментарии Associated Press менеджер рок-группы Ли Red Dragon Cartel Тим Хейн отметил, что Джейк понимает все, что происходит вокруг него и реагирует на слова людей. К счастью, главные органы пули не задели.

"По милости Божьей, никакие важные органы не травмированы", - указал Хейн.

Что известно о Джейке Ли

Он присоединился к группе Осборна в 1982 году после ухода гитариста Рэнди Роадса и оставался там до 1987 года. Ли сыграл важную роль в создании альбомов "Bark at the Moon" (1983) и "The Ultimate Sin" (1986), ставших классикой хэви-метала.

Джейк Ли известен своим агрессивным, но технически утонченным стилем игры на гитаре, который хорошо вписался в звучание группы Осборна. Особенно выделяется его работа над заглавной песней с альбома "Bark at the Moon", которая стала одним из самых известных треков Осборна.

После работы с Оззи Ли создал свою группу Badlands и выпустил несколько альбомов в конце 80-х и в начале 90-х годов. В последнее время он возглавлял Red Dragon Cartel.

Напомним, ранее жена Оззи Осборна заявила, что хотела совершить самоубийство. Такие мысли у нее возникли, когда она узнала об измене мужа.

Вас также могут заинтересовать новости: