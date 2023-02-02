Причиной тому стало тяжелое физическое состояние артиста.

74-летний музыкант Оззи Осборн заявил, что уходит со сцены. Такое решение связано со здоровьем артиста - былая многолетняя зависимость от алкоголя и наркотиков, серьезное ДТП, где он повредил позвоночник, а также двадцатилетняя борьба с болезнью Паркинсона дают о себе знать.

Вот что Осборн написал на своей странице в Instagram:

"Это, наверное, одна из самых сложных вещей, которыми мне когда-либо приходилось делиться с моими преданными поклонниками. Моей единственной целью в это время было вернуться на сцену. Мой певческий голос в порядке. Однако после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и новаторского лечения киберникой (HAL) мое тело все еще физически слабо. Я искренне тронут тем, как вы все терпеливо держались за свои билеты все это время, но по совести я пришел к выводу, что физически не в состоянии выступить с моими предстоящими концертами в европейском/британском турне".

Отметим, речь идет о большом европейском турне, которое Оззи Осборн трижды откладывал с 2019 года. Он также добавил, что ему очень жаль разочаровывать своих преданных поклонников.

"Мысль о том, что я разочаровываю своих поклонников, действительно выводит меня из себя. Больше, чем вы могли бы подумать когда-нибудь. Никогда бы я не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким образом", - резюмировал артист.

Чем известен Оззи Осборн

74-летний британский рок-певец, один из основателей и участник группы Black Sabbath. Своим творчеством он внес весомый вклад в появление и развитие таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Неофициально его называют "крестным отцом хеви-метала".

Карьера Осборна пошла на спад в плане активности, когда он перенес серьезную операцию, связанную с болезнью Паркинсона.

Напомним, Оззи Осборн выпустит пластинку в цветах флага Украины.

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