Женщина впервые рассказала о своем состоянии.

Британская телеведущая и жена музыканта Оззи Осборна - Шэрон - призналась, что хотела совершить самоубийство. Такие мысли у нее возникли, когда она узнала об измене мужа. Об этом сообщает издание People.

"У него всегда, всегда были фанатки, и я так привыкла к этому. Но когда он знает имя человека, где он живет и где работает, проводить с ним время - это совсем другое дело, поскольку вы эмоционально связаны. Тогда я приняла не знаю сколько таблеток", - сказала женщина.

Шэрон не видела смысла жить дальше и погрузилась в депрессию. Она считала, что даже их общие трое взрослых детей не изменят ее решения.

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"Я решилась на этот шаг. У меня была передозировка таблетками и я закрылась в спальне. Однако меня спасла горничная, которая пыталась зайти, чтобы убрать комнату", - вспоминает Осборн.

Потом Шэрон поняла, что хочет развода.

Что известно об Оззи и Шэрон Осборн

Оззи Осборн, который был одним из основателей и участником группы "Black Sabbath", женился на Шэрон в 1982 году. У пары родилось трое детей: Эми, Келли и Джек.

В мае 2016 года стало известно, что они разводятся после 33 лет брака из-за измены музыканта с парикмахершой. Далее Оззи лечился от сексуальной зависимости и хотел вернуть Шэрон. Со временем они снова начала встречаться и решились на вторую свадьбу.

"Для меня это был день нашей настоящей свадьбы. Это тот день, который я запомню. Мы с Шэрон столько всего прошли, и это, честно говоря, как новое начало истории", - рассказывал музыкант.

Оззи также публично признался, что совершил большую ошибку, когда предал Шэрон. Впоследствии оказалось, что любовниц было несколько.

Напомним, в прошлом году Оззи Осборн заявил, что уходит со сцены и теперь будет больше времени уделять семье.

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