Ранее актриса неоднократно рассказывала о случаях физического насилия.

Известная украинская актриса Ольга Сумская публично поздравила с 75-летием своего бывшего мужа, актера Евгения Паперного, которого ранее обвиняла в физическом насилии.

В соцсети Threads артистка разместила фото с ним и написала:

"Поздравляем народного артиста Украины Евгения Паперного с юбилеем! Сколько интересных, творческих, вдохновенных событий было и, дай Бог, будет! Многая лета, сил, здоровья, новых свершений!".

Видео дня

Как известно, Сумская и Паперный состояли в браке с 1987 по 1991 год. Для Сумской это был второй брак. В 1990 году у пары родилась дочь Антонина. Разница в возрасте между ними составляла 16 лет.

Ранее в интервью актриса неоднократно рассказывала о случаях физического насилия, пережитого в браке с Паперным. Сам Паперный также не скрывал этих эпизодов.

По словам Сумской, впервые он ее ударил еще до свадьбы

"Пару оплеух было. Но это было в таком состоянии, когда он не помнит себя на утро... Разве трезвый человек может так залепить женщине? Да, хорошенько приложился так", - рассказывала она.

Артистка также говорила, что нашла в себе силы поставить точку в этих отношениях, и называла Паперного "неадекватным":

"Человек просто в неадеквате, если злоупотребляет алкоголем… А зачем такая жизнь? Это пытка. Это злоупотребление властью в семье. Это самое страшное, что можно только себе представить".

Напомним, ранее украинский продюсер Алена Мозговая рассказала свою версию разрыва с певцом Александром Пономаревым:

Вас также могут заинтересовать новости: