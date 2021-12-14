Дженна Дуан и Стив Кази снялись топлес.

Американская актриса и танцовщица Дженна Дуан показала интимное фото со своим женихом, актером Стивом Кази.

Влюбленные позировали полностью обнаженными в бассейне. Дженна с мокрыми волосами подплыла к своему любимому и мило улыбалась в камеру, а Кази повернул к ней голову и умилился.

"Трудно было бы придумать лучший отдых на день рождения, даже если бы я попыталась. Спасибо, детка", - подписала фото Дуан, которой 3 декабря исполнился 41 год.

За несколько часов фото набрало более 107 тысяч лайков. Также пользователи сети оставили комментарии: "Мои любимые", "Какие вы классные", "Супер", "Вау, фантастика".

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Дженна Дуан известна по главной роли в молодёжной музыкальной драме "Шаг вперёд" (2006). С 2015 года исполняет роль Люси Лейн в телесериале "Супергёрл".

С 2018 года Дуан встречается с актёром Стивом Кази. Они объявили о своей помолвке 18 февраля 2020 года. У пары есть сын Каллум Майкл Ребел Кази. Также актриса воспитывает дочь от предыдущего брака.

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Автор: Диана Могилевич