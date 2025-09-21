Музыканты уже принимали участие в шоу в 2019 году.

Группа KAZKA заговорила о возвращении на Нацотбор на "Евровидение".

Солистка коллектива Александра Зарицкая призналась, что сейчас они активно ищут песню, которая была бы достойна победы. Однако еще не уверены, смогут ли успеть до конца подачи заявки на участие в шоу.

"Часики очень тикают до конца подачи заявки. С Джамалой мы разговаривали по телефону долго. У меня есть guilty pleasure (с англ. запретный плод - УНИАН) - если мы успеем найти песню, потому что песни нет еще, если мы на самом деле найдем песню, которая будет мне нравиться и я пойму, что это претендент на победу точно, то все возможно. Если нет, то... Вы сами поймете, если 27 октября нашей песни нет, значит, мы профукали, потому что сейчас мы очень плодотворно ищем эту песню", - рассказала певица Telegram-каналу МУЗВАР.

К слову, группа KAZKA уже имеет опыт участия в Национальном отборе на "Евровидение". В 2019 году они с композицией "Apart" соревновались за право представить нашу страну на международной сцене, но тогда победу одержала певица Maruv.

Напомним, ранее популярная украинская певица Алена Омаргалиева честно ответила, хотела бы поехать на "Евровидение".

