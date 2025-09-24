Даша объяснила свою позицию.

Популярная украинская певица и блогерша Даша Майорова, которая известна песнями "Незамінних", "Підпал", "Думки" и другими композициями, заговорила о планах на будущее. В частности, она ответила, почему не хочет участвовать в Нацотборе на "Евровидение".

По словам артистки, она знакома с нынешним музыкальным продюсером Джамалой.

"Мы когда-то виделись с Джамалой. Не знаю, она помнит это или нет. И она говорит: "Ой, прикольно, если бы ты пришла на Нацотбор". Она сказала, что слышала там какой-то мой трек, но не сказала какой", - вспомнила Даша в шоу NABARI.

Однако певица добавила, что не собирается идти на конкурс и объяснила причину своего решения.

"Мне кажется, что это не моя эстетика немножко. Мне кажется, что люди, которые, не в обиду никому, постоянно участвуют в Нацотборах и в самом "Евровидении", они потом очень сильно с этим ассоциируются и как бы немного не отходят от этого. Они потом просто бьют туда постоянно, чтобы им выиграть, чтобы кому-то что-то доказать", - отметила Майорова.

Напомним, ранее известный стендап-комик Василий Байдак заявил о намерении участия в Нацотборе на "Евровидение-2026".

