Известная украинская певица Кристина Соловий показала своего брата-воина Евгения.
По словам артистки, сейчас у брата отпуск. Поэтому они решили вместе провести время в Киеве и опубликовать совместные фотографии в Instagram.
"После полугода службы - первый отпуск брата. Запечатлеваю каждое мгновение, которое нам удастся провести вместе. Встретились с Евгением в Киеве, который для нас обоих уже стал вторым домом. Поддерживайте наших защитников и защитниц", - подписала фото Соловий.
К слову, ранее Евгений выходил на сцену вместе со звездной сестрой в составе музыкального коллектива. Однако в 2024 году он решил стать на защиту страны и теперь служит офицером разведки 65-й бригады.
Реакция сети
Поклонники певицы засыпали комплиментами ее и брата в комментариях:
- "Замечательные!"
- "Класс! Такой же красавчик как и ты!"
- "Прекрасные"
- "Какие вы красивые".
Напомним, ранее Кристина Соловий удивила поклонников новым образом в платке. Артистка показала фото в украинском традиционном стиле.