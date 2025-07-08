Артистка поделилась кадрами с родным человеком в сети.

Известная украинская певица Кристина Соловий показала своего брата-воина Евгения.

По словам артистки, сейчас у брата отпуск. Поэтому они решили вместе провести время в Киеве и опубликовать совместные фотографии в Instagram.

"После полугода службы - первый отпуск брата. Запечатлеваю каждое мгновение, которое нам удастся провести вместе. Встретились с Евгением в Киеве, который для нас обоих уже стал вторым домом. Поддерживайте наших защитников и защитниц", - подписала фото Соловий.

Видео дня

К слову, ранее Евгений выходил на сцену вместе со звездной сестрой в составе музыкального коллектива. Однако в 2024 году он решил стать на защиту страны и теперь служит офицером разведки 65-й бригады.

Реакция сети

Поклонники певицы засыпали комплиментами ее и брата в комментариях:

"Замечательные!"

"Класс! Такой же красавчик как и ты!"

"Прекрасные"

"Какие вы красивые".

Напомним, ранее Кристина Соловий удивила поклонников новым образом в платке. Артистка показала фото в украинском традиционном стиле.

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