Жених Никитюк показал редкое фото своего дедушки и отца

Дмитрий поделился архивным снимком в сети.

Жених популярной украинской ведущей Леси Никитюк – военнослужащий Дмитрий Бабчук – показал архивное фото своих родных.

В своем Instagram мужчина опубликовал черно-белую фотографию, на которой запечатлены его дедушка Дмитрий и отец Михаил.

"Дед, мой папа", – лаконично подписал снимок Дмитрий, но не указал, в каком году он был сделан.

К слову, ранее Бабчук отмечал, что его дедушка Дмитрий Михайлович также был военным.

Отметим, Леся и Дмитрий с начала 2025 года помолвлены, но свадьбу пока не сыграли. Влюбленные воспитывают общего ребенка, которому скоро исполнится 10 месяцев. Долгое время они скрывали имя ребенка, однако после крещения отметили, что назвали малыша Оскаром.

"До седьмого колена всех мужчин в моей семье называли только двумя именами – Михаил и Дмитрий. Прадед – Михаил, дед – Дмитрий, отец – Михаил, я – Дмитрий. Соответственно, сына я назвал Оскаром. Поэтому прошу приветствовать уважаемого казака – Бабчука Оскара Дмитриевича", – писал избранник телеведущей.

Напомним, ранее Леся Никитюк порадовала сеть новыми фото с маленьким сыном.

Вас также могут заинтересовать новости: