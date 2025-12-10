Даже обычный френч может удивить.

Французский маникюр является одним из бьюти-трендов, которые никогда не выходят из моды, а лишь постоянно преображаются. С момента своего дебюта в 1976 году классический вариант менялся множество раз, предлагая дизайны на любой вкус.

Новый тренд на этот раз задала американская модель и телезвезда Хейли Бибер, которая опубликовала в своем Instagram-аккаунте леопардовый французский маникюр. Как пишет Real Simple, этот дизайн имеет все шансы стать новым любимчиком сезона.

Часть ногтей 29-летней модели полностью леопардовая, а часть - с леопардовым французским кончиком. Она подписала снимок словами "сезон меха". Автором дизайна стала всемирно известная мастер маникюра из Монголии, которая работает в Лос-Анджелесе, Зола Ганзориг.

Своим постом Хейли, похоже, запустила волну анималистических французских маникюров, а уже вскоре к тренду присоединилась актриса и фотомодель Ванесса Хадженс. Она показала собственный вариант с голографическим эффектом "кошачьего глаза".

Напомним, ранее модные обозреватели обратили внимание на очередное возвращение в моду "армейских" курток, которые так обожали миллениалы.

