Вокалист группы в очередной раз выразил свою поддержку стране.

Вокалист легендарной немецкой рок-группы Scorpions Клаус Майне заявил, что хочет приехать с "концертом мира" в Киев после окончания войны.

Отвечая на вопрос, боится ли он ядерной войны, Майне сказал, что все боятся эскалации, однако это не должно подталкивать мир к ослаблению поддержки Украины. "Потому что то, что будет дальше, может быть хуже, чем то, что есть сейчас", - сказал певец в интервью dpa.

Майне заявил, что в обозримом будущем группа не планирует давать концерты в России. "Когда война закончится, мы надеемся, что у нас будет концерт мира на Майдане в Киеве", - добавил он,.

Также он напомнил, что они изменили текст известной песни "Winds of Change", заменив фразу "I follow the Moskva down to Gorky Park" на "Now listen to my heart, it says Ukrainia".

"После начала этой неоправданной войны мы спросили себя, можем ли мы еще сыграть эту песню. Теперь он показывает нашу солидарность с Украиной, а не романтизирует Россию, как раньше", - объяснил он.

Как Scorpions поддерживают Украину

Как известно, музыканты с начала полномасштабной войны выражают поддержку нашей стране.

В июле они подняли сине-желтый флаг во время исполнения песни "Winds of Change" на концерте в Израиле.

Клаус Майне в недавнем интервью рассказал, что в 2012 году украинцы очень поддержали его после смерти матери. Певец сказал, что этот концерт навсегда соединил его с Украиной.

Также он призывал россиян признать, что они ответственны за то, что их страна напала на Украну.

