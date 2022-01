Коллектив примет участие в песенном конкурсе в обновленном составе.

Легендарная финская группа The Rasmus презентовала новую песню Jezebel. Коллектив планирует с ней участвовать в отборе на Евровидение-2022.

Об этом пишет wiwibloggs.

The Rasmus 26 февраля будет участвовать в национальном отборе в Финляндии на международный песенный конкурс "Евровидение-2022". Конкурсную песню Jezebel написали в соавторстве с известным американским сонграйтером Дезмондом Чайлдом.

Кроме того, в составе коллектива произошли серьезные изменения. Из группы ушел сооснователей группы и гитарист Паули Рантасалми. Его заменила талантливая гитаристка и вокалистка Эмилия "Эмппу" Сухонен.

Стоит отметить, что Дезмонд Чайлд известен как автор хитов "I Was Made For Lovin’ You" группы Kiss, "Poison" Элиса Купера, "Livin’ on a Prayer" от Bon Jovi, "Livin’ La Vida Loca" Рики Мартина и многих других.

Группа The Rasmus – что известно

Самая популярная финская рок-группа The Rasmus появился в 1994 году. На тот момент участники еще учились в школе и только могли мечтать о славе. Основатели коллектива - Лаури Юлёнен, Ээро Хейнонен, Паули Рантасалми и Ярно Лахти.

Свой первый концерт финские рокеры сыграли на школьной вечеринке, но уже через они выпустили дебютный мини-альбом 1st, который за несколько недель разошелся тиражом в 1 тысячу экземпляров. Хотя в этот альбом вошли лишь четыре песни - Funky Jam, Myself, Frog и Rakkauslaulu.

В 1996 году группа выпустила дебютный студийный альбом Peep, который в итоге стал "золотым", а в 1997 году они стали получили награду EMMA как лучший дебютант года.

Читайте такжеПевец Робби Уильямс впервые рассказал о нанятом для его убийства киллереУже в следующем году они выпустили третий альбом Hell of a Tester, который также стал "золотым" в Финляндии.

В 2001 году The Rasmus выпустили уже четвертый альбом Into, ставший первым для Европы. Он в последствии стал двукратно платиновыми. В этом же году они выпустили свой первый сборник Hell of a Collection из 18 песен.

В 2003 году группа выпустила альбом Dead Letters. Он разошелся тиражом в 1,5 миллиона экземпляров и получил восемь золотых и шесть платиновых наград. При этом ведущий сингл In the Shadows заработал шесть золотых и два платиновых сертификата.

В 2005 году коллектив выпустили шестой студийный альбом Hide from the Sun. The Rasmus гастролировали весь 2007 год. Седьмой альбом Black Roses появился в 2008 году после выхода через неделю стал золотым.

В 2009 году группа выпустила второй сборник Best of 2001-2009, а 2011 появился восьмой альбом, а в 2017 – девятый.

Как ранее сообщал УНИАН, общественный вещатель Украины объявил дату прямой трансляции финала Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение 2022. Финал состоится 12 февраля.

10 января прием заявок на участие в Нацотборе завершился. Общественный вещатель получил 284 заявки и уже на следующей неделе обнародует лонг-лист участников. До 24 января будет обнародован перечень финалистов.

