В этом году Евровидение-2022 состоится в городе Турин (Италия) на арене Pala Olimpico.

Общественный вещатель объявил дату прямой трансляции финала Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение 2022. Финал состоится 12 февраля.

Об этом сообщили в Instagram "Общественного".

Производством телеверсии финала Нацотбора будет заниматься ООО Френдс Про ТВ. Компания также создаст резервную запись выступления победителя Нацотбора для показа во время проведения Евровидения в Италии и обеспечит постановку номера в Турине.

10 января прием заявок на участие в Нацотборе завершился. Общественный вещатель получил 284 заявки и уже на следующей неделе обнародует лонг-лист участников. До 24 января будет обнародован перечень финалистов.

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Как сообщал УНИАН, украинский музыкант Art Demur (Артем Мурач) участвует в отборочном конкурсе на "Евровидение-2022" от Республики Сан-Марино-старейшего государства в Европе. Об этом сообщает оргкомитет конкурса.

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