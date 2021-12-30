Артем Мурач участвует в отборочном конкурсе на "Евровидение-2022".

Украинский музыкант Art Demur (Артем Мурач) принимает участие в отборочном конкурсе на "Евровидение-2022" от республики Сан-Марино – старейшего государства в Европе. Об этом сообщает оргкомитет конкурса.

"В Сан-Марино в этом году нововведение: впервые выбирают кандидата отдельно среди европейских артистов, и отдельно - среди молодых музыкантов со всего мира. Решили, что пригласят 9 признанных звезд и одновременно выберут на конкурсе 9 новых имен среди иностранцев; все эти музыканты в конце концов сойдутся в финале. Я стал единственным украинцем, который участвует в этом отборе", – объясняет Артем Мурач.

5 января 2022 года Артем представит перед жюри на сцене театра Titano в Сан-Марино песню на английском языке "Season boy", отобранную организаторами для конкурса.

Читайте такжеОбнаженная жена Виктора Павлика испугала его в номере отеля"Это энергичная диско-поп композиция о легкомысленном парне, который не хочет влюбляться, а ищет только развлечений. Легкая, танцевальная, хорошо запоминающаяся... Мне хотелось, чтобы, слушая ее, несмотря на зимние холода каждый вспомнил самые яркие моменты своего лета. Эту же песню – правила такое позволяют – я подал и на национальный отбор на Евровидение-2022 от Украины, и это двойной шанс заявить не только о себе, а о стране", - объясняет Art Demur.

У музыканта уже был опыт участия в Евровидении – в финале конкурса 2017 года, который проходил в Киеве, он выступал в составе команды Австрии.

Финал отбора в Сан-Марино, на котором определят представителя страны для нынешнего конкурса, состоится 19 февраля 2022 года. А само "Евровидение-2022" пройдет в следующем году с 10 по 14 мая в итальянском Турине.

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