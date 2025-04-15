В сети показали трогательное видео с новоиспеченной парой.

Американские актеры Ариэль Кеббел и Зак Рериг, известные по ролям Алексии Брэнсон и Мэта Донована в сериале "Дневники вампира" закрутили роман. 40-летние артисты официально не объявляли о своих отношениях, но недавно парочку поймали их поклонники за поцелуями.

Как пишет Just Jared, о романтической связи между знаменитостями стало известно спустя восемь лет после завершения сериала. Как известно, "Дневники вампира" выходили с 2009 по 2017 год. Хотя герои звезд почти не пересекались на экране, их исполнители сблизились в реальной жизни.

Об отношениях Рерига и Кеббел стало известно из видео, которое распространили в Instagram. На съезде поклонников Epic Cons' I Was Feeling Epic 3, который состоялся в Ковингтоне, штат Джорджия, артист удивил публику своим поступком. Он подарил любимой большой букет цветов, после чего пораженная Ариэль бросилась в объятия бойфренда и поцеловала его на глазах у фанатов. Один из присутствующих снял трогательный момент на камеру и распространил ролик в сети.

"Я обожаю эту пару. Настоящий романтик", - написал автор видео в подписи к нему и получил ответ от актрисы, которая оставила три смайлика в форме сердец в комментариях.

К слову, пока точно неизвестно, сколько именно времени пара находится в отношениях, поскольку о своем романе они не рассказывали, а совместных фото в их соцсетях нет. Впервые влюбленную пару Рериг и Кеббел сыграли в фильме "Любовь в Грейт-Смоки-Маунтинс" 2023 года, где они перевоплотились в археологов, которые воссоединяются после долгой разлуки.

Кстати, эти актеры далеко не первые участники "Дневников вампира", которые создали пару. В частности, ранее стало известно об отношениях Нины Добрев (Элейна Гилберт) и Йена Сомерголдера (Дэймон Сальваторе), Джозефа Моргана (Клаус Майклсон) и Персии Уайт (Эбби Беннетт), Даниэля Кэмпбелла и Колин Вуделл, а также Пола Уэсли (Стефан Сальваторе) и Фиби Тонкин (Хейли Маршалл).

Напомним, ранее стало известно, что Том Круз закрутил новый роман. Артист подогрел слухи об отношениях с кубино-испанской актрисой Аной де Армас, известной по картинам "Достать ножи" и "Блондинка". Она моложе его на 26 лет и ранее была в отношениях с актером Беном Аффлеком. В последнее время артисты все чаще появляются на публике вместе, что и спровоцировало слухи о романтической связи между ними.

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