Это произошло вчера в центре Киева.

Украинская группа "Океан Эльзы" попала в скандал из-за ДТП с наездом на четверых людей, которые отдыхали в центре Киева. Так, водитель автомобиля Mercedes с браслетом на руке с названием группы не справился с управлением и "налетел" на толпу.

Как выяснилось позже, авто принадлежит владелице бренда One by One, Лидии Сметане.

По ее словам, за рулем находился ее личный водитель, который не имеет никакого отношения к группе "Океан Эльзы".

Видео дня

"Объясняю ситуацию: около десяти вечера водитель на моем авто завозил вещи во Дворец спорта. Не справился с управлением на повороте и выехал на тротуар с летней площадкой кафе. Есть пострадавшие – у одной девушки диагностирована сотрясение мозга", – написала Лидия.

Она добавила, что уже связалась с пострадавшей, чтобы оказать ей помощь.

Реакция группы "Океан Эльзы"

Команда группы уже также отреагировала на инцидент.

"О ситуации с водителем Лидии Сметаны. Он не работает с ОЭ, не имеет никакого отношения к группе. Мы не знакомы с ним. Браслет "staff" получают службы и подрядчики, работающие на мероприятиях во Дворце спорта. Сейчас – это концерты ОЭ, поэтому на браслете название события "Океан Эльзы 30 лет. Тот день", на который получают доступ. Мы категорически осуждаем и его поступок, и дальнейшее поведение и настаиваем на честном расследовании события. Пострадавшим – наша поддержка", – отметили музыканты.

Вас также могут заинтересовать новости: