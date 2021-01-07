Модель не перестает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.
Читайте такжеПопулярная модель сняла бюстгальтер и сверкнула аппетитными формамиНа новых фото девушка появилась в полностью прозрачном боди с животным принтом от prettylittlething, который выгодно подчеркнул изгибы тела.
На снимках модель позирует стоя у пальмы, а позади виднеются красивые пейзажи. Также модель указала локацию, где были сделаны снимки - это популярный испанский курорт Ибица. Автором снимков стал фэшн-фотограф Бретт Рассел.
"Постоянно развивается, постоянно меняется @prettylittlething", - подписала снимки девушка.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.
Кто такая Деми Роуз:
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
Новости по теме
- Известная модель в стильном сарафане поделилась снимком с отдыха в Кении
- Популярная модель показала осиную талию в леопардовом боди
- В белоснежном платье с глубоким декольте: Деми Роуз выложила фото с отдыха в Испании
- Известная модель своими сосками взбудоражила фантазию фанатов (фото)
- Популярная модель не вместила грудь в сексе-комбинацию
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram