25-летняя британская модель поделилась с поклонниками новыми откровенными фото.

Модель не перестает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.

Читайте такжеПопулярная модель сняла бюстгальтер и сверкнула аппетитными формамиНа новых фото девушка появилась в полностью прозрачном боди с животным принтом от prettylittlething, который выгодно подчеркнул изгибы тела.

На снимках модель позирует стоя у пальмы, а позади виднеются красивые пейзажи. Также модель указала локацию, где были сделаны снимки - это популярный испанский курорт Ибица. Автором снимков стал фэшн-фотограф Бретт Рассел.

"Постоянно развивается, постоянно меняется @prettylittlething", - подписала снимки девушка.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

Новости по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая