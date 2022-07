Автор YouTube-канала "Ходят слухи" поделилась историей у себя на странице в Instagram.

Известная украинская блогерша Рамина Эсхакзай долгое время находилась за границей. Судя по ее Instagram-блогу, там она занималась съемкой выпусков для YouTube-канала "Ходят слухи".

Еще в июне Рамина анонсировала свое возвращение на Родину. Заявила, что квартира у нее проплачена до конца июня, поэтому примерно в это время хочет вернуться в Киев. Вечером 2 июля звезда поделилась - ей не разрешили пересечь границу. Причина - отсутствие техпаспорта на автомобиль.

До этого, как сообщила Рамина, она спокойно пересекала границу, предъявляя регистрационные документы на машину в приложении "Дія". Однако таможне Венгрии такой вариант не подошел.

"Сегодня я хотела пересечь границу Украины. На границе меня встретила женщина и командным тоном сказала что-то на венгерском. Я так поняла, что нужно было остановиться. Потом она начала орать, именно кричать, чтобы я дала паспорт, потом документы. Я у нее спросила: "Do you speak English? Понимаете ли вы украинский?" Она сказала "NO". Далее я ей сказала, что мой техпаспорт потерян, но есть в приложении "Дія". Я сделала им перевод документа на венгерский язык. Дальше начался цирк. Ко мне подошли 3 человека, один из которых говорит по-английски. Я объяснила ему ситуацию. После чего они сказали, что меня не могут пропустить. Либо я должна оставить машину и идти пешком, либо развернуться назад в Европу. Я сказала: "Вы понимаете, что в моей стране война?". Они сказали: "Таковы правила в Венгрии", - поделилась Рамина Эсхакзай.

Блогерша отметила, что она вынуждена была развернуться, чтобы попытаться пересечь границу через другую страну.

Напомним, ранее Рамина не сдержала слез, говоря о женихе, который пошел воевать за Украину.

