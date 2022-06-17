Журналист и блогер рассказала, из-за чего чаще всего плачет.

Блогер Рамина Эсхакзай, которая записывает интервью для своего канала "Ходят слухи", сама стала приглашенной гостей. Она пообщалась со Славой Деминым. Слава спросил, когда Рамина в последний раз плакала и почему.

"Я плакала вчера, поскольку снимала выпуск о Херсоне, и там просто капец. И в селах, и в самом городе. Когда ты слышишь о смерти чьих-то родителей, это очень тяжело. Такие выпуски я снимаю за один день и слушаю людей один за другим. Я знала, что мирных людей похищают, но не знала, что там так сильно бомбят села, насилуют девушек, бабушек, а мужчин заставляют копать братские могилы", - еле сдерживая эмоции сказала Рамина.

"Есть долбо*бы, которые уже привезли туда свои семьи и живут там в домах людей. Я не знала об этом, но когда я это услышала… это была жесть. Я не жалуюсь, хотя это психологически сложно. Я очень часто плачу. И во время интервью, и когда думаю о Жене (Евгений Пронин - адвокат, жених Рамины, - ред). Он же может там умереть, может остаться инвалидом, его могут забрать в плен. А если брать во внимание тот факт, что его невеста - Рамина, которая пишет, что Кадырову нужно кофточку по размеру покупать или меньше жрать, и которая брала интервью с военнопленными, он в максимальной опасности", - сказала блогер.

Отметим, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Евгений Пронин вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать свою Родину.

Напомним, Слава Демин рассекретил реакцию Лорак на его сообщение.

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