Автор YouTube-канала "Ходят слухи" планирует прибыть в Киев в конце июня-начале июля.

Рамина Есхакзай услышала много критики в свой адрес за то, что покинула Украину. Некоторые хейтеры открыто обвиняли и травили блогершу из-за того, что она говорит о поддержке Украины, а сама якобы "сбежала". Сама Рамина говорит - действительно выехала в более безопасное место, но сделала это для того, чтобы продолжать снимать свои выпуски и рассказывать мировому сообществу правду о зверствах российских оккупантов.

Недавно она дала интервью Славе Демину. Слава спросил, как скоро Рамина планирует вернуться на Родину. Блогер уточнила, что до конца июня у нее оплачена квартира в Вене (Австрия). За это время она планирует еще посетить Германию и Польшу для съемок новых выпусков, после чего вернется в Киев.

"Будем смотреть, что там с нашей дачей в Иванковичах, потому что мы даже не знаем что с ней. Там в Василькове же был подрыв летного училища, это рядом. Но я надеюсь, что все в порядке. Если там мародеров-орков не было, то там максимум могут быть осколки", - сказала автор YouTube-проекта "Ходят слухи".

Напомним, автор "Ходят слухи" Рамина не сдержала слез, говоря о женихе, который пошел воевать за Украину.

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