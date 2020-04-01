Леся Никитюк оголила спину и похвасталась ягодицами (фото)

Популярная телеведущая Леся Никитюк позирует в пикантном наряде золотистого цвета.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк на новом фото в обтягивающих брюках похвасталась округлыми формами.

На новом снимке, опубликованном в Instagram Никитюк позирует в пикантном наряде золотистого цвета. Обтягивающие брюки высокой посадки выделяют соблазнительные ягодицы Никитюк, а блестящий топ, оголяющий спину ведущей.

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"Все эти фото должны были быть в модных журналах.. ну там "Порадниця", газета "Львовский замок", "Молодая Садовница", мужской журнал "Великий перец". Но журналы не печатают, интервью не берут. Оставлю эту фотку тут. Напишите в комментах названия журналов и газет, в которых хотели бы меня видеть", - подписала фото Никитюк.

"Журнал "лесин орех"; "Плейбой"; "Очень солнечная фотка"; "Ким нервно закурила"; "Вот это попка"; "Золотая девушка", - писали подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Леся Никитюк засветила грудь на новом фото. А ранее Никитюк раскрыла объём своей груди, а также другие параметры фигуры.