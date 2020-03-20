Леся Никитюк засветила грудь и поделилась радостной новостью (фото)
21:34, 20 марта 2020Звезды
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Телезвезда похвасталась значительным увеличением количества своих подписчиков в Инстаграме.
Леся Никитюк засветила грудь на новом фото в Instagram / фото УНИАН
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк засветила грудь на новом фото.
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На новом снимке, опубликованном в Instagram Никитюк позирует в шляпе, а ее наряд полностью оголяет плечи и часть груди, объем которой телезвезда недавно рассекретила.
Также звезда поделилась радостной для себя новостью - количество ее подписчиков в Инстаграме увеличилось и превысило 3,3 миллиона.
"Сегодня нас стало больше на 100к. Давайте знакомится новенькие! Напиши откуда ты (страна, город) и почему на меня подписан. Спасибо что со мной, мои 3,3 млн", - подписала фото Никитюк.
фото instagram.com/lesia_nikituk, Vicoolya & Saida Photography
Напомним, ранее Леся Никитюк показала "потолстевшую" себя отметив, что так она может выглядеть после карантина.
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