Леся Никитюк показала "потолстевшую" себя после карантина (фото)

Для придания фигуре Никитюк дополнительных объемов, снимки были обработаны.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поразила поклонников изменениями в фигуре.

На своей странице в Instagram Никитюк опубликовала фото, на котором она якобы потолстела за время карантина. Стоит отметить, что для придания фигуре Никитюк дополнительных объемов, снимки были обработаны в графическом редакторе.

Читайте такжеЛеся Никитюк снялась топлес (фото)

"Я после карантина", - подписала фото Никитюк.

"Я такая уже в начале карантина", - прокомментировала снимок Слава из "НеАнгелов". "А шо тут?", - спросила Даша Астафьева, видимо, не поняв шутки.

"Обычно в фотошопе уменьшают себя, но этот карантин"; "Ого жопа"; "Поплыла"; "О да, что правда, то правда"; "Масса искривляет время и пространство"; "Так и будет! У всех +15 кг. Или алкоголизм", - писали другие подписчики телезвезды в комментариях под постом.

Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк раскрыла объём своей груди, а также другие параметры фигуры.