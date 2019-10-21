Отказалась от паспорта РФ: солистка YUKO получила вид на жительство в Украине

По словам певицы, документ она делала три года без какой-либо помощи.

Солистка группы YUKO Юлия Юрина получила вид на жительство в Украине.

Об этом она рассказала в интервью программе «Светская жизнь» с Катей Осадчей.

Читайте такжеСкандальные участники Нацотбора на Евровидение презентовали совместный клип (видео)По словам певицы, документ она делала три года без какой-либо помощи. При этом она напомнила телеведущему Сергею Притуле, что он обещал ей помочь ускорить получение украинского гражданства.

Как ранее сообщал УНИАН, Притула во время Национального отбора на Евровидение 2019 интересовался у певицы, хочет ли она получить украинское гражданство, учитывая, что тогда она была с российским паспортом.