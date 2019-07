Стало известно, кто заменит Монатика в судейском кресле "Танцев со звездами" (видео)

Новым судьей шоу стал известный британский хореограф-постановщик Франциско Гомес.

Стало известно имя третьего судьи шоу "Танцы со звездами", им стал известный британский хореограф-постановщик Франциско Гомес.

Об этом сообщается на сайте "1+1".

Гомес ставил номера для Madonna, Will.i.am, Jennifer Lopez, Taylor Swift и других голливудских артистов. Танцовщик также был главным хореографом на британских шоу X-Factor, So You Think You Can Dance, The Voice и America's Got Talent.

Видео 1+1

Компанию за судейским столом Франциско составят старожилы "Танцев со звездами" Влад Яма и Екатерина Кухар.