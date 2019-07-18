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Стало известно, кто заменит Монатика в судейском кресле "Танцев со звездами" (видео)

15:29, 18 июля 2019
Звезды
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Франциско Гомес стал новым судьей "Танцев со звездами" / фото instagram.com/siscogomez

Об этом сообщается на сайте "1+1".

Гомес ставил номера для Madonna, Will.i.am, Jennifer Lopez, Taylor Swift и других голливудских артистов. Танцовщик также был главным хореографом на британских шоу X-Factor, So You Think You Can Dance, The Voice и America's Got Talent.

Видео 1+1

Компанию за судейским столом Франциско составят старожилы "Танцев со звездами" Влад Яма и Екатерина Кухар.

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Теги: #танцы со звездами