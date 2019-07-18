Стало известно, кто заменит Монатика в судейском кресле "Танцев со звездами" (видео)
15:29, 18 июля 2019Звезды
203 0
Новым судьей шоу стал известный британский хореограф-постановщик Франциско Гомес.
Франциско Гомес стал новым судьей "Танцев со звездами" / фото instagram.com/siscogomez
Стало известно имя третьего судьи шоу "Танцы со звездами", им стал известный британский хореограф-постановщик Франциско Гомес.
Об этом сообщается на сайте "1+1".
Гомес ставил номера для Madonna, Will.i.am, Jennifer Lopez, Taylor Swift и других голливудских артистов. Танцовщик также был главным хореографом на британских шоу X-Factor, So You Think You Can Dance, The Voice и America's Got Talent.
Видео 1+1
Компанию за судейским столом Франциско составят старожилы "Танцев со звездами" Влад Яма и Екатерина Кухар.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter